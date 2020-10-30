الامارات | إلزام منشآت رأس الخيمة بإجراء فحص «كورونا» للعاملين كل 14 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام منشآت رأس الخيمة بإجراء فحص «كورونا» للعاملين كل 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت بلدية رأس الخيمة المنشآت الصحية والغذائية والمراكز البيطرية في الإمارة، بإجراء فحص «كورونا» دورياً للعاملين فيها كل 14 يوماً، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ومتابعة العاملين وضمان سلامتهم وعدم تعرّضهم للعدوى.

وأرسلت إدارة الصحة العامة في البلدية، تعميماً للمنشآت الصحية والغذائية والبيطرية في الإمارة، ينص على ضرورة الاحتفاظ بنتائج فحوص العاملين، وإبلاغ إدارة الصحة العامة فور اكتشاف حالات إيجابية بينهم.

وأكد التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أهمية الالتزام بالنظافة الشخصية، وتوفير القفازات وغطاء الرأس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين بين العاملين في المنشآت والزبائن، وتعقيم الأدوات الشخصية والمكتبية دورياً.

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وأضاف أن إدارة الصحة العامة حرصت على توعية العاملين في المنشآت بلغات عدة، بما يضمن توعيتهم بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وكان فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة، أكد أهمية تكثيف الجهود لتعزيز وعي الجمهور لمكافحة فيروس «كورونا»، ومخالفة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية المعتمدة والمنصوص عليها، لافتاً إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية ورصد المخالفات، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومساءلة المخالفين، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

كما أكد الفريق عدم التهاون مع كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» والقضاء عليه، من خلال الالتزام بالاشتراطات الوقائية.

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