الامارات | «بلدية دبي» تخالف 5 مؤسسات وتُنذر 47 لمخالفتها تدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تخالف 5 مؤسسات وتُنذر 47 لمخالفتها تدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي خمس مؤسسات، أول من أمس، وأنذرت 47 أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات كافة بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية قد فرضت اشتراطات وضوابط على المؤسسات التي تمارس نشاطها في الإمارة، والخاضعة لإشرافها، تضمنت تطبيق المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية لمراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

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وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة.

وشددت على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، محذرة من تجاوزها.

- «البلدية» أكدت سريان الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس حتى إشعار آخر.

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