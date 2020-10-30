الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداصحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام . حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية والبحر في الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج وفي بحر عمان: خفيف - متوسط الموج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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