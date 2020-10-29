الامارات | شرطة دبي تتلقى 772 ألف مكالمة عبر «901» خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تتلقى 772 ألف مكالمة عبر «901» خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مركز القيادة والسيطرة، بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، 772 ألفاً و73 مكالمة، خلال تسعة أشهر، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر، عبر «901» بغرض الاستفسار عن الخدمات الشرطية، وتقديم بلاغات، والحصول على خدمات متنوعة.

وأكد مدير المركز، العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس، حرص العاملين في المركز على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور، على مدار الساعة، مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات، لاسيما العطلات والأعياد.

وأضاف أن شرطة دبي قامت بإنشاء مركز الاتصال (901)، بهدف الرد على استفسارات الجمهور والمتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديم خدمات متميزة لهم، وتلقي الشكاوى والاقتراحات، وحل مشكلاتهم، وتوصيل اقتراحاتهم للإدارات المعنية.

وأوضح أن الرقم (901) يقدم لأفراد الجمهور العديد من الخدمات، منها: «خدمات جنائية» مثل خدمة الاستشارات الأمنية، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية مثل طلب تقرير حادث مروري دون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، وتقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية (صورة رادار - نسخة مخالفة)، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية.

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وأضاف أن الرقم (901) يوفر للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات، منها: طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب فك حجز مركبة، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة من «خدمات التصاريح».

ونوه بأن المركز يقدم، أيضاً، باقة من الخدمات المجتمعية متمثلة في طلب العناية بضحايا جرائم الاتجار في البشر، وطلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، وتقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وغيرها من الخدمات.

خدمات ذكية

دعا مدير مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس، أفراد الجمهور إلى الاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة، والاتصال بإدارة مركز القيادة والسيطرة على الرقم (999) في الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية استخدام الأفراد تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، اللذين يوفران العديد من الخدمات بطريقة ذكية وسهلة.

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