الامارات | ضبط 3 آسيويين بحوزتهم 380 كيلوغرام حشيش

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 آسيويين بحوزتهم 380 كيلوغرام حشيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي ثلاثة آسيويين، بحوزتهم 380 كيلوغراماً من مخدر الحشيش، و400 ألف حبة من الأقراص المخدرة، في عملية أطلقت عليها اسم «عبر الحدود» شكلت ضربة قوية لتجار هذه السموم.

وذكر مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أن العملية بدأت بورود معلومات سرية عن وجود تشكيل عصابي يسعى إلى ترويج كمية من المواد المخدرة، وتم بناءً عليه وضع خطة أمنية للقبض على العصابة ركزت على الإطاحة بجميع أفرادها متلبسين في التوقيت ذاته.

وأوضح أن الخطة تمكنت من الإطاحة بالتشكيل العصابي وضبط كميات المخدرات بحوزتهم، بعدما أقروا بفعلتهم، ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية.

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وأكد اهتمام شرطة أبوظبي الكبير بمكافحة المخدرات، لما لها من آثار سلبية جسيمة على المجتمع، وحرصها على تذليل العقبات والتحديات في سبيل الحد من انتشارها وضبط الضالعين في ترويج هذه السموم الخطرة على الشباب. ونوه مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، بجهود رجال مكافحة المخدرات، وحرصهم على اتباع الإجراءات الأمنية الدقيقة وفق خطط محكمة كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بالعصابة التي كانت تدار من خارج الدولة لاستهداف الوطن، وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

400

ألف حبة مخدّرة ضبطتها شرطة أبوظبي بحوزة المتهمين.

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