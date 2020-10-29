الامارات | «بلدية دبي» تخالف 3 مؤسسات وتنذر 61 لعدم التزامها بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تخالف 3 مؤسسات وتنذر 61 لعدم التزامها بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي ثلاث مؤسسات، وأنذرت 61 مؤسسة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت تكثيف حملاتها وزياراتها التفتيشية، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في الإمارة، مشيرة إلى أن الإجراءات سارية حتى إشعار آخر.

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وكانت البلدية قد فرضت اشتراطات وضوابط على المؤسسات التي تمارس نشاطها في دبي، والخاضعة لإشرافها، تضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين، وقياس درجات الحرارة للعاملين وللزبائن والزائرين قبل دخول المؤسسة، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، لمراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

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