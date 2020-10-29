الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مياه

لاحظ مستهلكون أن عبوات المياه من نوع «ماي دبي» المنتجة في الفترة الأخيرة يصعب عليهم فتحها، ودعوا إدارة المصنع إلى معالجة هذه المشكلة.

تأمين

تماطل إدارة أحد الأبراج السكنية في الشارقة في صرف مبلغ التأمين لأحد المستأجرين، على الرغم من مرور نحو شهر ونصف على إخلائه الشقة. ويطالب المستأجرون بتدخل الجهات الرسمية لضبط العلاقة بين المكاتب العقارية والمستأجرين وتأطيرها بتعليمات واضحة.

تواصل

أفاد قراء بأن شركة واحة الزاوية التي أرسلت لعملائها رسائل نصية تدعوهم إلى التواصل معها بشأن أي استفسارات، أدرجت رقمين في الرسالة أحدهما في أبوظبي والآخر في دبي، لكن الأول لا يجيب، فيما الثاني يعود لأحد الفنادق.

تحذير

حذرت بنوك محلية من الإدلاء بأي بيانات سرية عبر الهاتف لأشخاص يدعون الانتماء إلى بنوك محلية، ويطلبون معلومات سرية من العملاء بدعوى تحديث البيانات، ما يعرضهم لاحتمالات الاحتيال الإلكتروني.

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بطارية

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل نظافة آسيوي سرق ليلاً بطارية شاحنة، وأحدث تلفاً في غطاء محركها مسبباً خسارة أكبر من قيمة البطارية التي لا تتجاوز ستين درهماً بما أحدثه من تلف في غطاء المحرك.

خطر

طالب سائقون في عجمان بتشديد الرقابة على الكافتيريات المحاذية للشوارع، حيث يعمد بائعوها إلى الاقتراب من الطريق كثيراً لاجتذاب الزبائن، ما يعرّض سلامتهم للخطر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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