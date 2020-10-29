الامارات | تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

شغل لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية الدولة عبر تعزيز أداء القطاعات كافة، الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وعمل قبل ذلك في منصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية منذ عام 2009، وتولى مهام إضافية متعلقة بالإحصاء، بعد الدمج مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015.

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كما عمل لمدة 14 عاماً في القطاع الخاص، وفي أبرز الشركات العالمية والوطنية. ويتمتع لوتاه بخبرة كبيرة في إدارة الأعمال، إذ عمل في شركة «مايكروسوفت»، وشغل مناصب قيادية عدة، منها مدير القطاع الحكومي في الشركة.

ويحمل لوتاه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند، فضلاً عن مجموعة من الشهادات العلمية والتدريبية.

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