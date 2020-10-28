الامارات | "الكوارث والأزمات" في دبي تعلن ضوابط الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن مجموعة ضوابط بشأن الإحتفالات والمناسبات الاجتماعية.
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام كافة أعضاء المجتمع بالتدابير الوقائية والتعليمات الإرشادية المعلنة من قبل كافة الجهات المعنية في دبي لاسيما مع دخول موسم العطلات والاحتفالات المختلفة والمناسبات الاجتماعية المرتبطة بهذه الفترة من العام مثل، احتفال الهالويين والديوالي وغيرها من المناسبات المشابهة.
ووجهت اللجنة بضرورة الالتزام بتفادي التجعمات الكبيرة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعلنة ومن أهمها التباعد الجسدي واستخدام الكمامات، كما حثت الأفراد من ذوي الحالات الصحية المزمنة على تفادي حضور تلك الاحتفالات.
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