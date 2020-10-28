الامارات | "مشفى الجليلة" يعزز الثقة في لقاح كوفيد- 19 المنتظر عبر مبادرة عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن "مشفى الجليلة" يعزز الثقة في لقاح كوفيد- 19 المنتظر عبر مبادرة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أنها اختيرت للمشاركة ضمن مبادرة عالمية للتوعية وتعزيز الثقة في لقاح كوفيد-19 المنتظر عالمياً، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، وتسمى مبادرة " Team Halo".

ويشارك مدير مركز الجينوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والاستاذ المشارك في علم الوراثة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتور أحمد أبوطيون ضمن مجموعة من العلماء والخبراء على مستوى العالم في التوعية بالمبادرة عبر منصة " تيك توك"

وقال الدكتور أبو طيون أن مبادرة " Team Halo " تعتبر مشروع لإعطاء الثقة في اللقاح المنتظر لكوفيد-19، ولإشراك ملايين الأشخاص حول العالم في حملة التضامن مع الجهد الدولي من أجل العثور على لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا.

وتابع " يعمل فريق Team Halo مع العشرات من "المرشدين" الذين يعملون على أبحاث وتجارب اللقاحات لإنشاء محتوى فيديو، لتقريب الجمهور من أهمية الإقبال على اللقاح المنتظر.

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ولفت إلى أن كبار العلماء المشاركين في السباق للحصول على لقاح لفيروس كورونا توجهوا إلى منصات التواصل الاجتماعي لإخبار العالم عن قصصهم حول هذه المبادرة العالمية الجديدة.

وتنطلق مبادرة #TeamHalo لتسليط الضوء على الحياة العملية اليومية للعلماء في كل من المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، وقطر، والهند، والبرازيل، جميعهم تطوعوا لنشر مقاطع فيديو تسلط الضوء على جهودهم للحد من الوباء.

وقام الدكتور أبوطيون باكتشاف التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 في دولة الإمارات، وينضم إلى هذه المبادرة العالمية، للتوعية بالجهود التي تقوم بها الدولة للعثور على لقاح آمن وفعال.

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