الامارات | محمد بن راشد: ذكرى المولد النبوي تجديدٌ لمحبة رسولنا الكريم وتذكير بنوره

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ذكرى المولد النبوي تجديدٌ لمحبة رسولنا الكريم وتذكير بنوره والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة ذكرى بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداءٌ بسيرة النبي والإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين .. كل العالمين .
وقال سموه عبر تويتر: في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... تجديدٌ لمحبته .. تذكيرٌ بنوره .. اقتداءٌ بسيرته .. وإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين .. كل العالمين .. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا..
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