الامارات | شرطة أبوظبي تضبط 3 آسيويين بحوزتهم 380 كيلوجرام مواد مخدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط 3 آسيويين بحوزتهم 380 كيلوجرام مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي 3 آسيويين، بحوزتهم 380 كيلوجرام من مخدر الحشيش و400 ألف حبة من الأقراص المخدرة في عملية أطلقت عليها اسم " عبر الحدود" شكلت ضربة قوية لتجار هذه السموم.

وأشاد العميد محمد سهيل الراشدي، مديرقطاع الأمن الجنائي بجهود رجال مكافحة المخدرات وحرصهم على اتباع الإجراءات الأمنية الدقيقة وفق خطط محكمة كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بالعصابة التي كانت تدار من خارج الدولة لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

وذكر العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة ابوظبي أن العملية بدأت بورود معلومات سرية عن وجود تشكيل عصابي يسعى الى ترويج كمية من المواد المخدرة وتم بناء عليه وضع خطة أمنية للقبض على العصابة ركزت على الاطاحة بجميع أفرادها متلبسين بذات التوقيت.

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وأوضح أن الخطة تمكنت من الإطاحة بالتشكيل العصابي وضبط كميات المخدرات بحوزتهم بعدما أقروا بفعلتهم ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات القضائية.

وأكد اهتمام شرطة ابوظبي الكبير بمكافحة المخدرات لما لها من آثار سلبية جسيمة على المجتمع وتحرص على تذليل العقبات والتحديات في سبيل الحد من انتشارها وضبط الضالعين في ترويج هذه السموم الخطيرة على الشباب.

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