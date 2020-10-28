الامارات | محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد تعيين عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

شغل عبدالله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة.

وعمل قبل ذلك بمنصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية منذ عام 2009، وتولى مهام إضافية متعلقة بالإحصاء بعد الدمج مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015، كما عمل لوتاه لمدة 14 عاماً في القطاع الخاص وفي أبرز الشركات العالمية والوطنية.

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ويتمتع لوتاه بخبرة كبيرة في إدارة الأعمال، حيث عمل بين عامي 2001 و2009 في شركة "مايكروسوفت"، وشغل مناصب قيادية عدة، منها مدير القطاع الحكومي في الشركة.

يحمل عبدالله لوتاه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند، فضلاً عن مجموعة من الشهادات العلمية والتدريبية من جامعات أوروبية وأميركية مرموقة، مثل كلية كولومبيا للأعمال وكلية كنيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفرد.

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