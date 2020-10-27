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الامارات | شرطة أبوظبي تطالب سائقي الدراجات النارية الالتزام بإجراءات السلامة

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشدت شرطة أبوظبي الأهالي بضرورة حث ابنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة خصوصاً عند استخدامها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

 

ودعت مستخدمي الدراجات النارية إلى ضرورة الحرص بعدم استخدامها بصورة سلبية أو الاستعراض ما يتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكدة اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام باشتراطات السلامة مع دخول فصل الشتاء.

 

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وذكرت أن أبرز أسباب حوادث الدراجات النارية السرعة الزائدة وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والقيادة بتهور، ناصحة مستخدميها بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، وارتداء الملابس المخصصة لقيادة الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية.

 

وناشدت الأهالي بضرورة الحرص على سلامة أبنائهم وتجنيبهم الحوادث المرورية، ودعم جهودها لتوفير السلامة ووقاية الأبناء من استخدام الدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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