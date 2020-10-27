الامارات | انطلاق السكوتر الكهربائي في دبي أمس و14 شرطا قانونيا لقيادته

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق السكوتر الكهربائي في دبي أمس و14 شرطا قانونيا لقيادته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أمس مرحلة التشغيل التجريبي لخدمة السكوتر الكهربائي في دبي التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع 5 شركات مؤجرة للخدمة في 5 مناطق في المدينة، وذلك وفق اشتراطات قانونية يجب أن يلتزم بها كل من قائد السكوتر والجهة المؤجرة تحت طائلة المسؤولية.

ووفقا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي فإن تشغيل السكوتر الكهربائي يخضع حاليا للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في كل من قانون السير والمرور، وكذلك القرار الاداري رقم 208 لسنة 2020، الذي اطلعت "الامارات اليوم" على نسخة الكترونية منه، والذي يحدد 14 التزام قانوني على قائد السكوتر تطبيقها عند استخدامه للسكوتر الكهربائي سواء المؤجر او الذي يمتلكه.

ويعرّف القرار الإداري المذكور السكوتر الكهربائي ويحدد المتطلبات الفنية لتشغيله وكذلك التزامات قائده كما يضع شروط لممارسة نشاط تأجير السكوتر الكهربائي، حيث لا يمكن لأي شركة ان تعمل بالنشاط بدون ان يتم ترخصيها من قبل الجهات المعنية والتأكد من التزامها بالشروط والقوانين.

وتنص الاشتراطات القانونية الملزمة لقائد السكوتر وفقا للمادة 5 من القرار على ما يلي:

1. ألا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية.

2. ارتداء خوذة واقية.3. إيقاف السكوتر الكهربائي في المواقف المخصصة (إن وجدت).

4. عدم استخدام أو ترك السكوتر الكهربائي بصورة تشكل إعاقة الحركة المركبات أو المشاة

5. ترك مسافة أمان كافية بينه وبين الدراجات والمشاة.6. عدم حمل أي شيء يؤدي إلى اختلال توازن السكوتر الكهربائي

.7. استخدام السكوتر بشكل فردي وعدم حمل أي راكب آخر.

8. الالتزام بالتعليمات واللوائح والعلامات الإرشادية والتحذيرية على المسارات.

9. ابلاغ الجهات المختصة عند وقوع أي حادث سواء كان الحادث قد الحق أو لم يلحق اضرار بالغير.

10. عدم استخدام السماعات الثنائية أثناء قيادة السكوتر الكهربائي.

11. الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيادة السكوتر الكهربائي.

12. عدم القيادة بصورة تشكل خطر على الجمهور أو المستخدمين أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

13. عدم القيادة في غير مسار السكوتر الكهربائي والمسارات المشركة.

14. ارتداء ملابس وأحذية مناسبة.

أما الاشتراطات الملزمة للمنشاة التي تمارس نشاط تشغيل السكوتر الكهربائي فأنها تتلخص بوجوب اصدار تصريح لمزاولة النشاط من مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي والالتزام بشروط السلامة والمواصفات الفنية للسكوتر المنصوص عليها بالتصريح، وعدم تأجير السكوتر الكهربائي في غير الأماكن والمناطق المحددة من الهيئة، بالإضافة الى توفير مادة توعية لمستخدمي السكوتر، وكذلك إخطار الهيئة في حال الرغبة بالتوقف عن مزاولة النشاط.

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