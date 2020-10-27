الامارات | «صحة دبي»: 100 درهم سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: 100 درهم سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي، أن سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المنشآت الصحية الخاصة، 100 درهم كحد أقصى، شاملة كل الرسوم المتعلقة بالخدمة، مطالبة جميع المنشآت المرخصة من قبلها بالتقيد بالسعر المحدد تفادياً للمخالفات.

وأرسلت تعميم اليوم، إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة المرخصة، تحدد فيه سعر لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وحسب «صحة دبي» يتوجب الامتناع عن فرض أية رسوم إضافية أخرى مثل الرسوم الإدارية، تقديم خدمة عاجلة أو تقديمها في مواقع العمل، أو المنزل، أو أي تسهيلات أخرى ذات صلة، خصوصاً المرضى الذين يقومون بمراجعة المنشأة بشكل مباشر لأخذ اللقاح دون أية أعراض مرضية أو طلباً لأي خدمة أو استشارة طبية أخرى.

وشددت الهيئة على ضرورة العمل بالقرار الجديد بدء من اليوم، مطالبة جميع المنشآت الصحية المعنية بالالتزام بما ورد به من إرشادات، تفادياً لأي مخالفات أو تبعات قانونية بشأنها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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