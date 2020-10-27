الامارات | محمد بن راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء السودان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء السودان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الشقيقة، الدكتور عبدالله حمدوك.

وأعرب السيد حمدوك، خلال تجاذبه أطراف الحديث وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره والحكومة والشعب السوداني لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية تجاه الشعب السوداني، ومد يد العون له، خصوصاً في الظروف الصعبة والطارئة من أجل مساعدته على مواجهة التحديات، لاسيما الفيضانات التي شهدها السودان أخيراً، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية، حيث كانت الإمارات سبّاقة في مد يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق.

كما تناولت المكالمة الهاتفية بين سموه ورئيس الوزراء السوداني عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتصل منها بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما.

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