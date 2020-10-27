الامارات | أمام محمد بن راشد.. الحارب يؤدي اليمين القانونية مديراً عاماً لجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي ..أدى في مقر المكتب التنفيذي لسموه في أبراج الإمارات اليوم سعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب اليمين القانونية مديرا عاما لجهاز الرقابة المالية في حكومة دبي. فقد أقسم المدير الجديد لجهاز الرقابة المالية في دبي بالله العظيم أن يكوم مخلصا للحاكم والإمارة وأن يحترم التشريعات السارية وأن يعمل على حماية الأموال العامة ويؤدي عمله بأمانة وصدق وأن يحافظ على سرية الأعمال. وقد تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لـ عبدالرحمن الحارب النجاح والتوفيق في عمله وأن يتمكن من أداء مهامه الوظيفية بكفاءة واقتدار من أجل الحفاظ على المال العام وحمايته من الهدر والفساد وعبث من تسول له نفسه الاستيلاء عليه أو التصرف فيه بغير وجه حق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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