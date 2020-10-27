الامارات | كهرباء الشارقة تعلن عن إنجاز مشروع إنارة منطقة البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تعلن عن إنجاز مشروع إنارة منطقة البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة منطقة البطائح التابعة للمنطقة الوسطى من خلال تركيب وتشغيل أكثر من 200 عمود إنارة وتركيب كشافات ومصابيح وفق أفضل المواصفات في وقت قياسي وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعداد استراتيجية شاملة لتطوير كافة المناطق في المنطقة الوسطى.

وشهد إطلاق وتشغيل مشروع الإنارة في منطقة البطائح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغازالشارقة وسعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة بدأت في تنفيذ خطة لتطوير مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه والغاز في مدن المنطقة الوسطى تنفيذاً لقرار صاحب السمو حاكم الشارقة بممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والاشراف عليها في المنطقة الوسطى بكافة مناطقها ومدنها، وذلك لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها المنطقة الوسطى مما يتطلب مزيد من الجهد لمواكبة هذه النهضة في مشروعات البنية التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خطة التطوير تشمل تنفيذ محطتي توزيع جهد 33 كيلو فولت في منطقتي حمده ونزوى بالإضافة إلى جملة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات .

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وكشف الدكتور المهندس راشد الليم عن زيادة أعداد أعمدة الإنارة في المنطقة الوسطى لتصل إلى أكثر من 12700 عمود ، تزين طرقات وشوارع المناطق التابعة للهيئة في المنطقة الوسطى وفق أفضل المواصفات العالمية، وأكد أن الهيئة تعمل على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لإنارة الطرق والشوارع في كافة المناطق بمواصفات وجودة عالمية ومراعاة الشكل الجمال واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة للعاملين وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وتركيب مصابيح حديثة وموفرة للطاقة (LED).

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن الشراكة الاستراتيجة مع الشركات المحلية والعالمية لتنفيذ مشروعات الانارة في مختلف المناطق وذلك حرصاً من الهيئة على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع من خلال تركيب مصابيح حديثة ومتطورة في أعمدة الإنارة بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في كافة مناطقها مشيراً إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بالشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات العالمية.

ومن جانبه أشاد محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح بجهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في تطوير مشروعات البنية التحتية في المنطقة الوسطى مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للسكان وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مما ساهم في تحقيق نهضة حضارية وعمرانية شاملة في كافة مدن المنطقة الوسطى وثمن جهود ومتابعة سموه لكافة المشروعات في جميع المناطق.

وأشار إلى أن مشروعات إنارة الشوارع ستساهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات، وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستدامة، كما تتم مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة، والمصابيح المستخدمة في الإضاءة.

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