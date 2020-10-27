الامارات | وزارة التربية تقرر عقد امتحانات الفصل الأول في مقار المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية تقرر عقد امتحانات الفصل الأول في مقار المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس (الحكومية/الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) إبتداءً من 15/11/2020. وقالت الوزارة، في تغريدة على منصة "تويتر"، إنها ستعمل على عقد الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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