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الامارات | وزارة التربية تقرر عقد امتحانات الفصل الأول في مقار المدارس

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس (الحكومية/الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة) إبتداءً من 15/11/2020.

وقالت الوزارة، في تغريدة على منصة "تويتر"، إنها ستعمل على عقد الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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