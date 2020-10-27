الامارات | جائزة زايد للاستدامة: توفير حلول جديدة لتنقية المياه في 3 قرى كمبودية

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة زايد للاستدامة: توفير حلول جديدة لتنقية المياه في 3 قرى كمبودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة زايد للاستدامة عن تركيب حلول تكنولوجية جديدة لتنقية المياه في ثلاث قرى في كمبوديا، لتعزيز مقومات الحياة الصحية لآلاف السكان في المناطق والقرى المستهدفة، وذلك في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية «20 في 2020».

وقامت المبادرة بتوفير خمسة مصادر مياه تعود بالنفع على 4400 شخص من سكان قرى «تشنوك ترو» و«كامبونغ فرا» و«سيس سالاب» في كمبوديا، في أعقاب تركيب حلول إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبفضل تركيب تكنولوجيا تنقية المياه، بإشراف من مبادرة «20 في 2020»، أصبح بإمكان سكان القرى، إضافة إلى مدرسة وعيادة «تشنوك ترو»، الحصول على مياه نظيفة وصحية وآمنة للمرة الأولى. وستسهم هذه الخطوة في تفادي العديد من الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة، وغيرها من المشكلات الصحية، إضافة إلى تحسين مستويات النظافة التي تزداد أهميتها حالياً للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19». وستسهم هذه الجهود في تحسين إمكانية الحصول على المياه، والوقاية من الأمراض، وتحقيق آثار إيجابية كبيرة على الصحة العامة ورفاهية المجتمعات وحياة الأفراد.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تواصل الجائزة جهودها لترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونشر رؤيته الملهِمة في مجال التنمية والعمل الإنساني على أوسع نطاق ممكن، للإسهام في بناء عالم أكثر استدامة. ويسرنا توحيد الجهود مع شركائنا في مبادرة (20 في 2020) للعمل على تحقيق هذه الأهداف التي تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التقدم نحو التنمية المستدامة». وأوضح أن تركيب التكنولوجيا الجديدة التي ابتكرها أحد المرشحين النهائيين في جائزة زايد للاستدامة لتنقية وترشيح المياه من شأنه تعزيز مستويات الصحة والسلامة للكثير من سكان المناطق الريفية في كمبوديا، مشيراً إلى تركيز مبادرة «20 في 2020» على تسخير الحلول المستدامة التي تقدّم بها الفائزون والمرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة من أجل إحداث تأثير إيجابي في حياة أكبر شريحة ممكنة.

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