الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات «النقاط الأمنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بإجراءات «النقاط الأمنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام باتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى إمارة أبوظبي، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحام المروري.

وحثت السائقين العابرين عند النقاط الأمنية على ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية ونتيجة فحص «كوفيد-19» المرسل على الهاتف أو أي إثبات رسمي يفيد بذلك، والاهتمام بوضع الكمامة على الوجه على أن يكون عدد المتواجدين بالمركبة ثلاثة أشخاص من غير السائق وعدم التصوير في هذه المنطقة.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بالمسارات المخصصة والموضحة باللوحات الإرشادية والألوان على الطريق، وهي مسار الطوارئ باللون الأحمر ومسار حاملي نتيجة فحص معتمدة باللون الأخضر، ومسار المركبات الثقيلة باللون الأزرق.

وأهابت بالجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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