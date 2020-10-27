الامارات | «صحة دبي» تفوز بجائزة أفضل استراتيجية للتعلّم والتطوير

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تفوز بجائزة أفضل استراتيجية للتعلّم والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت هيئة الصحة في دبي، أمس، بجائزة أفضل استراتيجية للتعلم والتطوير ضمن جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد منافسة شديدة مع أكثر من 200 مشاركَة متميزة، ما جعل تحقيق هذا الفوز استثنائياً.

وتسلّم الجائزة خلال حفل التكريم، الذي أقيم أمس ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الحكومي للموارد البشرية، كلّ من مدير إدارة الموارد البشرية آمنة السويدي، ومدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالهيئة الدكتورة وديعة عبدالرحيم شريف.

وحرصت هيئة الصحة بدبي على تنفيذ العديد من المبادرات المتميزة لتطوير وصقل مهارات موظفيها، من خلال الدورات التدريبية والبرامج والمبادرات المتميزة، مثل: برامج إعداد القادة الذي تم تصميمه خصيصاً ليتماشى مع طبيعة عمل الهيئة والبرامج التدريبية لدعم الأبحاث، والمنح الدراسية للموظفين داخل الدولة وخارجها، وبرامج تدريب المدربين لبناء كادر داخلي مؤهل، إضافة إلى التحسين المستمر على جودة ونطاق برامج الإقامة والزمالة وتوفير البرامج التأهيلية والتخصصية المعتمدة دولياً بالشراكة مع مؤسسات عالمية في المجالين الطبي والإداري.

كما تعتبر «المكتبة الطبية الإلكترونية» بالهيئة التي تضم أكثر من 26 مليون مصدر علمي تتنوع بين المقالات والكتب والأبحاث المنشورة والمجلات العلمية، وغيرها، مرجعاً موثوقاً للأطباء والعاملين في الرعاية الصحية.

كما طرحت الهيئة ضمن استراتيجيتها للابتكار والذكاء الاصطناعي برامج متميزة عدة لتعزيز ثقافة الابتكار ضمن موظفيها، ما انعكس على تسجيل موظفي الهيئة للعديد من براءات الاختراع خلال السنوات القليلة الماضية.

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