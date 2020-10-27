الامارات | اقتصادية دبي تخالف منشأة لعدم التزام العاملين فيها بالكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي تخالف منشأة لعدم التزام العاملين فيها بالكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الجولات أظهرت التزام 712 منشأة بالشروط والتدابير الاحترازية، في حين تمت مخالفة منشأة واحدة في قطاع التجزئة بأحد مراكز التسوق، بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات.

وشددت أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها. وأهابت بمختلف فئات المجتمع ضرورة التعاون والإسهام في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

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