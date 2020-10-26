الامارات | «طرق دبي» تُحدِّث استراتيجية الذكاء الاصطناعي بـ 140 مشروعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُحدِّث استراتيجية الذكاء الاصطناعي بـ 140 مشروعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها انتهت من دراسة وتقييم الوضع الحالي لاستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتبدأ مرحلة التحديث لهذه الاستراتيجية وفق المستجدات والمقارنات المعيارية العالمية وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، أسفرت عن حصر أكثر من 140 مشروعاً لتعزيز الأداء التقني في جميع العمليات التشغيلية والخدمية والإدارية وكفاءة إنتاجية الموظفين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، محمد المظرب، إن التقييم جاء استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتوسيع آفاق مجالات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، وإن التقييم تضمن ثلاثة محاور، هي: الأول هو الاستراتيجية المتبعة حالياً وخريطة طريق الذكاء الاصطناعي في أعمال الهيئة، والثاني هو التنظيم والحوكمة، ويُعنى بتقييم مدى التزام المؤسسات والقطاعات بسياسات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته استناداً لمعايير دبي الذكية، والثالث يتضمن البنية التحتية بما تتضمنه من جاهزية البيانات والأدوات التقنية والأنظمة التشغيلية.

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وأضاف أن نتائج التقييم بينت أنه تم تنفيذ 32 مشروعاً مرتبطاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 31 مشروعاً قيد التنفيذ، وأن هذه المشروعات تمحورت حول مجالات عدة، هي أتمتة العمليات والأنشطة الإدارية، وإدارة المرور والطرق الذكية، وتحسين التجربة الشخصية للمتعامل، والسلامة والأمن وإدارة الأزمات، وبناء القدرات وإدارة المعرفة، وتحسين تجربة وإنتاجية الموظفين.

وبشأن الرؤية المستقبلية، أوضح المظرب أنه تم وضع خريطة طريق شاملة لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي للسنوات الخمس المقبلة، وتم حصر هذه المشروعات عبر عقد 51 ورشة عمل مع جميع إدارات القطاعات والمؤسسات، أسفرت عن حصر أكثر من 140 مشروعاً وحالة استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأتمتة العمليات والقرارات وتعزيز الخدمات.

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