الامارات | 3198 عقد زواج في دبي خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3198 عقد زواج في دبي خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن عدد عقود الزواج المسجّلة في دبي، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغ 3198 عقداً.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن محاكم دبي، بلغ عدد عقود الزواج لزوج وزوجة إماراتيين 853 عقداً (26.7% من إجمالي العقود)، أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 522 عقداً بنسبة 16.3%.

وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 1823 عقداً، شكلت نحو 57% من إجمالي العقود المسجّلة. وبحسب البيانات فقد تم تسجيل 1074 واقعة طلاق، خلال بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 198 حالة بنسبة 18.4% من الإجمالي.

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وبلغ عدد حالات الطلاق للمواطن المتزوج بغير مواطنة، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، 158 واقعة طلاق بنسبة 14.7% من الإجمالي، فيما وصلت حالات الطلاق لغير المواطنين إلى 718 بنسبة 66.9%.

وأظهر مؤشر الساعة السكانية، على موقع مركز دبي للإحصاء، أن تعداد سكان الإمارة بلغ ثلاثة ملايين و394 ألف نسمة، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و272 ألف نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 122 ألف نسمة، وبنسبة زيادة 3.73%.

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