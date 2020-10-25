الامارات | حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الغربية والجزر.

وقال المركز في بيان، اليوم، أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

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