شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس عطلة رسمية لجميع الدوائر المحلية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الديوان الأميري بأم القيوين التعميم رقم (7) لسنة 2020 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف للدوائر المحلية في إمارة أم القيوين. ونص التعميم على أن يكون يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020م، عطلة رسمية لجميع الدوائر المحلية بالإمارة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الخميس عطلة رسمية لجميع الدوائر المحلية بأم القيوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.