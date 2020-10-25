الامارات | الخميس عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، أن الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر، سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، اليوم، في حسابها على "تويتر".

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