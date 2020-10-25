الامارات | «بلدية دبي» تغلق صالونين ومركزي تدليك مخالفة لتدابير مواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق صالونين ومركزي تدليك مخالفة لتدابير مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي صالونين، ومركزي تدليك، أمس، وخالفت ست مؤسسات متنوعة أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنذرت 47 أخرى.

وأوضحت البلدية أن الإغلاقات الجديدة شملت صالونين في منطقة الكرامة، ومركزي تدليك في المدينة العالمية، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام كانت أول أمس 98%، من إجمالي المؤسسات التي تم زيارتها، والبالغ عددها ألفين و301 مؤسسة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي، الذي وصل في بعض الأيام إلى الصفر.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

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وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، مؤكدة أنها تكثف حملاتها وزياراتها التفتيشية باستمرار، خصوصاً مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام والأمان في كل المؤسسات العاملة في إمارة دبي.

وشددت على أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

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