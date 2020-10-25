الامارات | "طرق الشارقة" تطور كورنيش الخور بكلفة 5 ملايين درهم‎

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق الشارقة" تطور كورنيش الخور بكلفة 5 ملايين درهم‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة المهندس يوسف صالح السويجي أن أعمال تطوير كورنيش خور الشارقة للجزئية الممتدة من ميدان المريجة وحتى سوق الجبيل أوشكت على الانتهاء، حيث بدأت الهيئة في مجموعة من الأعمال التطويرية الرامية لإدخال التحسينات والتطوير على الطرق والمناطق الحيوية في المدينة، وذلك بتكلفة إنشاء مصاحبة تبلغ حوالي 5 ملايين درهم.

وأوضح السويجي، أن منطقة الأعمال تعد من المناطق الحيوية في المدينة، وتمتاز بموقع جغرافي وحيوي مميز لقربها من منطقة قلب الشارقة وإطلالتها على الواجهة المائية، فضلاً عن كونها متنفساً لمرتادي الكورنيش من السكان والزوار، ومرتادي سوق الجبيل، مؤكداً أن المشروع من مشاريع الهيئة المهمة التي تأتي متماشية ومتكاملة مع مشروع تطوير شاطئ الشارقة، الذي جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول تطوير الحياة ومرافقها ورفدها بكافة المشاريع التي تعمل على تحقيق رفاهية وراحة الناس.

من جانبها صرحت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة المهندسة فاطمة الكتبي، أن الأعمال التطويرية تشتمل على انشاء ممرات للمشاة على امتداد الكورنيش مكونة من البلاط المزخرف بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4.900 متر مربع مع حاجز حماية من الألمنيوم جهة الخور بارتفاع 1.1 م وبطول إجمالي يبلغ حوالي 750متراً، هذا بالإضافة إلى أعمال التنسيق الجمالي المتمثلة في أعمال الزراعة والإنارة التجميلية وكذلك تزويد الكورنيش بالعديد من المقاعد لخدمة مرتادي الكورنيش من الجمهور.

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أيضاً يشتمل المشروع على توريد وتركيب كرافانات حديثة في الموقع البديل لمرسى جزيرة أبوموسى، تشتمل على صالات صغيرة لانتظار كل من السيدات والرجال مع مكتب إداري صغير بالإضافة لدورات مياه مجاورة.

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