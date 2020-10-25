الامارات | بالفيديو والصور.. افتتاح الطريق الجديد المخصص للحافلات العامة فقط لنقل الركاب بين دبي والشارقة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. افتتاح الطريق الجديد المخصص للحافلات العامة فقط لنقل الركاب بين دبي والشارقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي صباح اليوم الطريق المخصصة لاستخدام الحافلات العامة في الوصلة التي تربط بين منطقتي الممزر والخان وذلك لنقل الركاب بين امارة دبي والشارقة عبر خط الحافلات رقم (E303).

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عادل شاكري ل "الامارات اليوم"، أن افتتاح وصلة الطريق اليوم التي تربط بين الخان والممزر وبالتالي بين إمارتي الشارقة ودبي، يهدف الى تشجيع النقل الجماعي وتخفيف الازدحام المروري عبر توفير مسارات مخصصة للحافلات فقط، لنقل الركاب بين الإمارتين، بزمن يقل عن زمن الرحلة المعتاد بالحافلات بحوالي 20 الى 15 دقيقة.

واكد شاكري أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسعى دائما لتوفير طرق تنقل مريحة وتمتاز بدرجة عالية من الجودة وأنها تسعى دائما الى الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، مثنيا على تعاون هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة للتمكن من افتتاح الطريق الجديد.

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وتنطلق رحلات خط الحافلات رقم (E303) بين محطتي مترو الاتحاد في دبي والجبيل في الشارقة، فيما أفا شاكري انه تم تخصيص 10 حافلات ذات الطابقين للعمل على هذا الخط يوميا.

يذكر ان هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتحت اليوم أيضا خطا جديدا للحافلات العامة (F81)، وهو من الخطوط المغذّية لمحطات المترو في الإمارة، حيث ينطلق من منطقة القصيص الصناعية ويصل إلى محطة مترو النهدة بزمن تقاطر يبلغ 15 دقيقة في أوقات الذروة.

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