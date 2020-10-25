الامارات | حمدان بن محمد يفتتح غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لإدارة أمن المواصلات.. بدعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبجهود أبناء الوطن المخلصين. وقال سموه بتغريدة عبر "تويتر": "افتتحنا اليوم غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لإدارة أمن المواصلات.. دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبجهود أبناء الوطن المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع تترسخ مكانة دولتنا بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً". وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، : "المستوى الرفيع للجاهزية الأمنية في دبي وفق المقاييس العالمية يضمن حماية المجتمع والتعامل مع كافة المواقف بكل كفاءة... التدريب المستمر للكوادر المتخصصة واكتساب الخبرات التكنولوجية هدف استراتيجي نوفر له كل الإمكانات للحفاظ على أعلى درجات تميز الأداء". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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