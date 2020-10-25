الامارات | الخميس 29 أكتوبر إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس 29 أكتوبر إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة أن إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 ، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة . ورفعت الدائرة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة ..داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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