" كي أم كي" الإماراتية تعتزم اطلاق تطبيق " منزل اكسبرس" الذكي لإدارة العقارات في الدولة

أعلنت مجموعة "كي أم كي" الإماراتية ومقرها أبوظبي عن نيتها اطلاق تطبيق " منزل إكسبرس" قبل نهاية العام في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث يعتبر نظاماً متكاملاً ذكياً بتقنية حديثة ومبتكرة لإدارة العقارات السكنية والتجارية على مدار الساعة.

وقال الدكتور أيوب الفرج الرئيس التنفيذي لمجموعة "كي أم كي" بهذه المناسبة :" يسرنا في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الإعلان عن اطلاق تطبيق " منزل اكسبرس" بالتعاون مع شركائنا في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتوفير حلول ذكية في إدارة العقارات ، وتوفير أنسب الخدمات للملاك والمستأجرين على حد سواء".

وأضاف د. الفرج:" جرى اطلاق البرنامج للتمكن من تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحرص التطبيق على توفير الخدمات والأنشطة العقارية والإدارية عن بعد، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي الفيروس، ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب المجموعة أو الشركات العقارية المنضوية إلى التطبيق ، وذلك حرصاً على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفي سعي لتطوير خدمات تلبي متطلبات الملاك والمستأجرين ومساعدتهم على اتمام الإجراءات بكل سهولة ويسر".

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن التطبيق يتمتع بعدد من المميزات و أبرزها توفير ملخص للعمليات اليومية يستعرض فيه أهم الأحداث والمؤشرات الرئيسية المتعلقة بطلبات السكان، إدارة وعرض طلبات الصيانة والشكاوى من السكان و توكيل المهام للموظف المسؤول، تحميل تطبيق" منزل اكسبرس" بشكل مجاني على الأجهزة الذكية للتواصل مع المستأجرين، توفير خدمة بث الإشعارات والتنبيهات إلكترونياً بشكل غير محدد للتواصل مع أجهزة المستأجرين، توفير خدمة دفع الايجار والخدمات إلكترونياً، مراقبة إنجاز الموظفين وعمال الصيانة وتوكيل المهام لهم إلكترونياً، وتوفير نظام أمن الزوار الذي يمكّن من إدارة تنظيم دخول الزوار إلى العقار، إضافة إلى توفير التطبيق امكانية ربط المجمع بخدماته مثل النادي الرياضي، المسبح، مركز التسوق، قاعة المناسبات، إضافة الىتسهيل إدخال وتسجيل بيانات المستأجرين والسكان بسرية وحماية تامة للمعلومات، و تجميع كل الوثائق الخاصة بهم الكترونيا.

وقال د. أيوب الفرج:" يعتبر التطبيق فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يوفر أعلى درجات التحكم في إدارة العقود، تحصيل الإيجار، علاقات المستأجرين، الفواتير، أمن دخول الزوار، كما ينظم التطبيق جميع طلبات الصيانة، الاشعارات والتنبيهات بين جميع الأطراف وبفاعلية حيث يمكن الوصل والتحكم بالنظم من أي جهاز وفي أي وقت ومكان".

وأفاد أن تطبيق " منزل اكسبرس" يسهم في تخفيض التكلفة التشغيلية بما لا يقل عن 60%، و زيادة فعالية تحصيل الإيجارات والخدمات بحد أدنى 20%.

وأوضح أن التطبيق يعتمد على أسلوب استخدام ذكي يوفر الوقت والجهد والمال من ناحية قطاع الصيانة ، كما يوفر مؤشرات لكل وحدة عقارية حول ما تحتاج إليه، وتكلفة أعمال الصيانة ضمن الميزانية العامة المحددة من قبل المالك للتعامل مع العقار بشكل مثالي، مشيراً إلى أن التطبيق يحرص على توفير خدمات الصيانة بشكل مرضي للمستأجرين.

ويتيح التطبيق للمستأجرين تنظيم استخدامهم ودخولهم الى المرافق التابعة للعقار مثل المسابح و مراكز اللياقة البدنية، والنوادي الرياضية، حيث يمكن للمستأجرين تسجيل الأوقات التي تناسبهم لزيارة هذه المرافق، و يفيدهم بالأوقات المتاحة للاستخدام بشكل يضمن اتباع الإجراءات الاحترازية لسلامتهم .

وأفاد أن تطبيق " منزل اكسبرس" قد جرى تطبيقه على آلاف الوحدات السكنية والتجارية في الأبراج والمباني والمجمعات في المملكة العربية السعودية ، منوهاً أن مجموعة " كي أم كي" تتعاون مع عدد من ملاك المباني السكنية والتجارية وشركات العقارات في أبوظبيلضمها إلى هذا التطبيق لتوفير الخدمة المتميزة في القطاع العقاري، ومواكبة التطور العمراني و رؤية أبوظبي للتنمية المستدامة 2030.