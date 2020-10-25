ميسيبيز تتعاون مع كاندي بانتس لتجهيز فندق الهالوين الأول والوحيد لمدة يوم كامل في دبي احتفالاً بالمناسبة

كشف ميسيبيز، الإضافة الأحدث إلى المطاعم وأركان المشروبات في دبي، عن تعاونه مع مجموعة كاندي بانتس العالمية الشهيرة لتنظيم احتفال استثنائي على مدار يوم كامل بمناسبة الهالوين، يستضيفه فندق أفاني ابن بطوطة دبي يوم الجمعة 30 أكتوبر، ليكون بذلك فندق الهالوين الأول والوحيد في دبي. ويمكن للضيوف الاستمتاع بإقامة لمدة ليلة واحدة والحصول على تذاكر لوجبة برانش الهالوين المسائية مقابل 549 درهم إماراتي فقط للشخص أو 898 درهم إماراتي لشخصين، و399 درهم إماراتي للراغبين بتناول وجبة البرانش فقط.

وإضافةً إلى ذلك تقدم الوجهة العصرية العديد من العروض الأخرى، إذ تسعى لتزويد الضيوف طوال الأسبوع بعروض مميزة تتيح لهم الاستمتاع بوجبات الطعام والمشروبات الشهية وقضاء يوم حافل بالمرح مع العائلة، ويقدم ميسيبيز العديد من العروض الخاصة، بما فيها عرض سلاشي سندايز أيام الأحد ومون-ديز أيام الإثنين وهومب داي أيام الأربعاء وبول باس للدخول إلى حوض السباحة أيام الخميس، بالإضافة إلى وجبة برانش الهالوين العائلية وعرض ذا روست ذات روكس، ابتداءً من الساعة 6 صباحاً ولغاية ساعات متأخرة من اليوم على مدار الأسبوع، ما يجعل من ميسيبيز الوجهة الأمثل لعشاق التجارب المميزة.

فندق الهالوين

يشتهر شركاؤنا في مجموعة كاندي بانتس بتنظيم حفلات هالوين مميزة عالمياً، وبما أن عام 2020 كان استثنائياً، فهذا يتطلب حفلة هالوين استثنائية، لذا نقدم فعالية لم يسبق لها مثيل على مدار يوم كامل في فندق الهالوين الأول والوحيد في دبي، حيث يستقبل فندق أفاني ابن بطوطة ضيوفه يوم الجمعة 30 أكتوبر ابتداءً من الساعة 2 عصراً، ويمنحهم الوقت الكافي للاستعداد للاستمتاع بوجبة برانش الهالوين المسائية ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى 11 ليلاً في مطعم وركن مشروبات ميسيبيز، لتستمر الأجواء المميزة حتى الساعة 3 صباحاً.

فندق الهالوين في أفاني ابن بطوطة دبي

تسجيل الدخول: الجمعة 30 أكتوبر، ابتداءً من الساعة 2 عصراً | تسجيل الخروج: السبت 1 نوفمبر الساعة 3 عصراً

باقة عروض فندق الهالوين (إقامة + وجبة برانش):

تذكرتان لوجبة برانش الهالوين المسائية + إقامة لشخصين لمدة ليلة واحدة في فندق الهالوين: 898 درهم إماراتي

تذكرة واحدة لوجبة برانش الهالوين المسائية + إقامة لمدة ليلة واحدة في فندق الهالوين: 549 درهم إماراتي



عرض وجبة برانش الهالوين المسائية في ميسيبيز، من الساعة 8 مساءً حتى 11 ليلاً (وجبة برانش فقط):

باقة برانش غير محدودة: 399 درهم إماراتي

تذكرة وجبة البرانش لحاملي بطاقة فيس الحاليين والسابقين: 349 درهم إماراتي



سلاشي سندايز

يتيح عرض سلاشي سندايز الاستمتاع بكمية غير محدودة من العصائر المثلجة تحت أشعة الشمس ووسط أجواء مفعمة بالمرح بجانب حوض السباحة

سلاشي سندايز

أيام الأحد، من الساعة 12 ظهراً حتى 5 مساءً

99 درهم إماراتي للدخول إلى حوض السباحة وكمية غير محدودة من العصائر المثلجة

مون-ديز

تدعو الوجهة ضيوفها إلى تجديد حيويتهم يوم الإثنين وتجربة عرض مون-ديز، الذي يتيح لهم الاستمتاع بأشعة الشمس بجانب حوض السباحة المميز. ويتيح العرض للسيدات استخدام كراسي الاستجمام مجاناً عند الحجز مسبقاً.

مون-ديز

أيام الإثنين ابتداءً من الساعة 12 ظهراً

إمكانية استخدام كراسي الاستجمام مجاناً للسيدات عند الحجز المسبق

هومب داي

يتيح العرض للضيوف التخلص ِبدء عطلتهم الأسبوعية باكراً أيام الأربعاء والاستمتاع بمجموعة مميزة من المشروبات تحت أشعة الشمس بجانب حوض السباحة.

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هومب داي

أيام الأربعاء، من الساعة 12 ظهراً حتى 5 مساءً

99 درهم إماراتي للدخول إلى حوض السباحة والحصول على ثلاثة مشروبات

بوول باس

تتيح الوجهة لضيوفها التخلص قضاء عطلة أسبوعية مميزة وممتعة والاسترخاء إلى جانب حوض السباحة المستوحى من أجواء بالي. ويتيح العرض للسيدات استخدام كراسي الاستجمام مجاناً عند الحجز مسبقاً.

بوول باس

أيام الخميس، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً

إمكانية استخدام كراسي الاستجمام مجاناً للسيدات عند الحجز المسبق

وجبة برانش الهالوين العائلية

يرجب ميسيبيز بجميع أفراد العائلة للاستمتاع بأوقات مفعمة بالمرح، ويدعوهم الاستمتاع بالوجهة العصرية المجهزة خصيصاً احتفالاً بيوم الهالوين.

وجبة برانش الهالوين العائلية

السبت 31 أكتوبر، من الساعة 12 ظهراً حتى 5 مساءً

مأكولات ومشروبات غير محدودة لمدة 5 ساعات

باقات العروض:

وجبة برانش عائلية بجانب حوض السباحة 299 درهم إماراتي

وجبة برانش بجانب حوض السباحة مع مشروبات فوارة: 399 درهم إماراتي

وجبة برانش مع مشروبات غير كحولية: 199 درهم إماراتي

الشباب من عمر 13-18 عام: 199 درهم إماراتي

الأطفال من عمر 6-12 عام: 99 درهم إماراتي

الأطفال حتى عمر ستة أعوام: مجاناً

تتضمن قائمة الطعام سلطة سيزر وسلطة الكينوا وسمك السلمون المشوي وبيتزا مارجريتا وبيتزا الببروني مع الفطر والبطاطس المقلية والبطاطس الحلوة

كما تتضمن المشروبات مجموعة ميسيبيز الفاخرة وشراب الشعير وعصير العنب

روست ذات روكس (ابتداءً من 24 أكتوبر)

يقدم العرض وجبات شهية ترضي جميع الأذواق، إذ يتيح أشهى أطباق اللحوم المشوية مع الإضافات والصلصات المميزة في أيام السبت والأحد.

روست ذات روكس

أيام السبت والأحد، من الساعة 12 ظهراً (ابتداءً من 24 أكتوبر)

100 درهم إماراتي مقابل أطباق اللحوم المشوية والإضافات المميزة، بالإضافة إلى مشروبات ميسيبيز الخاصة