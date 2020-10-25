إضافات الويدجت الجديدة من ديزر تثري تجربتكم

أحياناً ما يكون الوقت عنصراً حاسماً عند الاستمتاع بالموسيقى، حيث الكل يريد أن يستمع إلى ما يحب بشكل سهل وسريع. ونحن نساعدك على التحكم بسلاسة أكبر في صفحة ديزر الرئيسية على جهازك بنظام iOS 14 من خلال الويدجت الجديدة سهلة الاستخدام. ومن اليوم، نقدم لك وحدَتَي ويدجت تلبي كافة احتياجاتك.

ستساعدك وحدتي الويدجت المخصصة لميزتي Flow و SongCatcher من ديزر على الاستمتاع بالأغاني التي تحبها واستكشاف المسارات الجديدة خلال ثوانٍ معدودة. تمنحك وحدتا الويدجت مدخلاً سريعاً مختصراً إلى اثنين من أهم مزايا ديزر، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق ذاته.

إذا كنت في مزاج يفضل الاستماع إلى مزيج لا يتوقف من الأغاني والموسيقى، فعليك استخدام Flow الذي سيقدم لك مزيجاً بين مفضلاتك القديمة والإضافات الجديدة. لذلك فهو بمثابة مسار صوتي لا ينتهي من الأغاني التي ستجدها مناسبةً تماماً لذوقك الشخصي. وإذا أعجبتك أغنية ولا تعرف اسمها، فيمكنك عندئذ تشغيل SongCatcher المدمج في التطبيق، والذي يعرفك فوراً على اسم الأغنية. كما يمكنه تحديد المسارات الموسيقية التي يشغلها مستخدمون بالقرب منك ويتيح لك أن تضيفها إلى قائمة مفضلاتك مباشرةً.

وعن هذه التجربة الجديدة، يقول لوكاس سيرالتا، نائب رئيس مجلس الإدارة للتصميم وتجارب المستخدمين في ديزر: "عندما ابتكرنا الويدجت الجديدة، أردنا تزويد مستخدمي ديزر بطريقة أسرع وأبسط للوصول إلى اثنين من أكثر الميزات المفضلة لديهم. ويدجت Flow يجعل تجربة المستخدم مع ديزر سلسة، ويمنحه عالمًا شخصيًا من الموسيقى بلمسة واحدة مريحة. كما أضفنا ميزة أخرى، تجعلك لا تفوت أي أغنية جديدة ،وتمكنك من الاستمتاع بالأغاني الأكثر طلباً في المنطقة من حولك. هذه خطوة أولى، وسوف يتبعها تقديم المزيد من وحدات الويدجت، وننصحكم أن تتابعوا كل جديد لدينا".

وفيما يلي 4 خطوات سهلة سريعة لتهيئة الويدجت وتشغيلها على هاتف الiPhone الخاصة بك:

1. المس باستمرار أي ويدجت أو أي مساحة فارغة في Today’s View إلى أن تجد أيقونات التطبيقات تهتز

2. سوف ترى في الركن الأيمن العلوي زراً برمز +

3. المس الرمز + ثم ابحث للأسفل حتى تختار Deezer

4. المس Add Widget ثم Done.

بعد الإعداد، حرك صفحات الشاشة إلى أن تعثر على ويدجت ديزر في Today’s View.

يتوفر SongCatcher و Flow من Deezer في جميع أنحاء العالم، لمستخدمي التطبيق بنسختيه المجاني والبريميوم. وتأكد من أن لديك أحدث إصدار من iOS 14 وأن تطبيق Deezer لديك محدث إلى الإصدار iOS8.24 حتى تستخدم الويدجت. وفي الأسابيع المقبلة، سنطلق المزيد من وحدات الويدجت والتي ستتضمن ويدجت للمفضلة الخاصة بك وكبار الفنانين والمزيد.