الامارات | «بلدية دبي» تغلق 4 مغاسل ومركز لياقة بدنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق 4 مغاسل ومركز لياقة بدنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي أربع مؤسسات جديدة، أول من أمس، وخالفت خمساً أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأنذرت 45 مؤسسة متنوعة.

وأوضحت البلدية أن الإغلاقات الجديدة شملت أربع مغاسل بمنطقة السوق الكبير في دبي، ومركز لياقة بدنية واحداً في منطقة المنخول. وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام كانت، أول من أمس، 81%، من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، البالغ عددها 283 مؤسسة.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الالتزام لدى غالبية المؤسسات انعكس إيجاباً على عدد المخالفات والإغلاقات اليومي، الذي وصل في بعض الأيام إلى الصفر. وشددت على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

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إلى ذلك خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، ثلاث منشآت متنوعة، شملت منشأة لتجارة المنسوجات والأقمشة، ومجمعاً استهلاكياً، ومنشأة تجارة عامة، في منطقتَي الحمرية وسكة الخيل.

وتمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل الأنشطة المذكورة، في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 147 محلاً.

«اقتصادية دبي» تخالف ثلاث منشآت تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية.

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