الامارات | «طرق دبي» تكافئ الركاب بـ «كنز افتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تكافئ الركاب بـ «كنز افتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ هيئة الطرق والمواصلات بدبي اعتباراً من اليوم حتى الأول من نوفمبر المقبل، زيادة كل نقطة ولاء مستخدمة خلال التنقل بجميع وسائل المواصلات العامة إلى ثلاثة أضعاف، ما يعني زيادة رصيد الراكب من هذه النقاط.

كما تطلق لعبة على موقعها الإلكتروني تحت اسم «البحث عن الكنز الافتراضي»، تتيح للمستخدم البحث عن نقاط الذهب المتوافرة في وسائل النقل الجماعي بكل أنواعه.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، إن الهيئة حريصة على تحفيز شرائح المجتمع على ارتياد وسائل النقل الجماعي، مشيرة إلى أن نظام نقاط «نول بلاس» الموجود في بطاقات نول هو عبارة عن توفير نقود على شكل نقاط، تتيح لمستخدميها الاستفادة منها خلال التنقل في وسائل النقل الجماعي أو دفع قيمة مشترياتهم في نحو 11 ألف محل ومتجر معتمد في هذا النظام، إلى جانب دخول متحف الاتحاد والحدائق العامة في دبي.

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