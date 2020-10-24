الامارات | «الشارقة للتعليم» ترصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في مدارس خاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم» ترصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في مدارس خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنها نفذت زيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة في الإمارة.

ورصدت بعض المخالفات والسلوكيات السلبية، التي تعارض قائمة وتعاميم الاشتراطات الصحية، منها عدم لبس الكوادر التعليمية والتدريسية الكمامات خارج الفصول الدراسية، وعدم التزامهم بالتباعد الجسدي بعد انتهاء الحصص، واختلاط المدرسين في القاعات خلال الفسح، وبين كل حصة، فيما كانت نسبة التزام الطلبة بالإجراءات الاحترازية 100%، لافتة إلى أنها وجهت المدارس بضرورة تعديل أوضاعها، حتى لا تتعرض للمخالفة والمساءلة.

وتفصيلاً، قالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لـ«الإمارات اليوم»، إنها بدأت تنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة في الإمارة، منذ بدء انتظام الطلبة في الفصول، بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم رصد مخالفات، منها: عدم لبس الكوادر التعليمية والتدريسية للكمامات خارج الفصول الدراسية، وعدم التزامهم بالتباعد الجسدي بعد انتهاء الحصص، واختلاط المدرسين في القاعات خلال الفسح وبين كل حصة.

وأوضحت أنه تمت ملاحظة التزام المدرسين داخل الفصول الدراسية بلبس الكمامات والتباعد الجسدي عن الطلبة، لكنهم بعد خروجهم من الصف يخلعون الكمامة أو يضعونها تحت الفم، ويتواصلون مع زملائهم بشكل مباشر، وتم توجيه هذه المدارس بضرورة الالتزام بالقوائم والاشتراطات والتعاميم الصحية والبروتوكولات المتبعة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتأكد من لبس الكمامة في جميع الأماكن والظروف، حتى لا تتعرض للمخالفات القانونية، مشيرة إلى أن التزام الطلبة بالإجراءات الاحترازية 100%.

وشددت الهيئة على وجوب الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المعلن عنها، مؤكدة أن الفرق الميدانية تواصل الحملات الرقابية والتفتيشية على المدارس، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، إذ سيتم اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بحق المدارس غير الملتزمة، في حال رصدت الفرق أي نوع من التراخي في تطبيق الاشتراطات الوقائية، التي تمنع وتحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أنها حرصت، خلال الفترة الماضية، منذ عودة الطلبة إلى مدارسهم بنسبة 100%، ممن اختاروا نظام التعليم الهجين والمباشر، على تنفيذ زيارات ميدانية على مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، التي تنضوي تحت مظلتها، للتأكد من التزامها وتطبيقها جميع التدابير والإجراءات، التي أوردها الدليل الإرشادي، مع التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصل، ومنع الاختلاط مع الفصول الأخرى.

وبيّنت أن عودة الطلبة إلى مقاعدهم المدرسية صاحبها تنظيم كبير من قبل المدارس التي حرصت على تطبيق جميع الضوابط الوقائية والاشتراطات الاحترازية، التي حددتها الهيئة ضمن دليل إرشادي، وزعته على المدارس الخاصة وذوي الطلبة، لافتة إلى بعض التجاوزات والسلوكيات السلبية التي رصدتها الفرق الميدانية، وجرى تعديلها في معظم المدارس، بعد توجيهها بضرورة اتباع الاشتراطات المنصوص عليها بالدليل الإرشادي، الخاص بالعودة الآمنة للمدارس.

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الدليل الإرشادي

قالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن الدليل الإرشادي، الذي أصدرته قبل العودة إلى المدارس، يتضمن جميع الاشتراطات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن من أهم الاشتراطات التي أوردتها في الدليل: توفير محطات التعقيم، وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية، وتثبيت الملصقات الأرضية للحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، بحيث لا تقل عن متر ونصف المتر، بما يضمن توفير تجربة تعليمية آمنة كلياً، وارتداء الكمامة في جميع الأوقات لمن هم فوق السادسة من العمر، وتخصيص مداخل ومخارج، مع عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى المدارس، وتشكيل فريق من مسؤولي الصحة والسلامة في كل مدرسة، لضمان تطبيق إجراءات إعادة الفتح، ومتابعة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

100 %

نسبة التزام الطلبة بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

- «الهيئة» توعّدت المدارس غير الملتزمة بإجراءات حازمة وصارمة.

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