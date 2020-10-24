الامارات | اختبارات «إمسات» تنطلق اليوم.. و«التربية» تشدد على فحص «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات «إمسات» تنطلق اليوم.. و«التربية» تشدد على فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، اليوم، الاختبار الأول من اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، لطلبة الصف الثاني عشر، للعام الدراسي الجاري، في 225 مركزاً على مستوى الدولة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة أن يوفر الطالب المتقدم لأداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات) نتيجة فحص سلبية لفيروس «كوفيد-19»، حتى يتمكن من دخول مركز الاختبار وأداء الامتحان، على أن يتم توفير النتيجة عبر تطبيق الحصن/‏‏‏‏‏صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر اختبار «إمسات» في أربع مواد: (العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء).

وأكدت الوزارة أنه، في حال عدم توافر مقعد للطالب، عليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، مع الحرص على طباعة تذكرة الاختبار، وإحضارها معه إلى المركز المحدد للاختبار.

وشددت الوزارة، في دليل الطالب لتطبيق اختبار الإمارات القياسي أثناء جائحة «كوفيد-19»، الذي اعتمدته أخيراً، على التزام الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الاختبار، والتي تتضمن ضرورة توفير نتيجة فحص سلبية لفيروس «كورونا»، لكل طالب وكادر أكاديمي في مراكز الاختبار، لمدة أقصاها أسبوعان عبر تطبيق الحصن/‏‏‏‏‏‏‏‏صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية واحدة، يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبل التسجيل للاختبار. ومن الإجراءات الاحترازية ضرورة ارتداء الطالب الكمامة والقفاز قبل دخوله مركز الاختبار، مع قياس درجة حرارته، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، ومن ثم فإن أي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض «كورونا» سيمنع من دخول قاعة الاختبار.

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ويجب على الطالب إحضار بطاقة الهوية الإماراتية سارية، ويُمنع اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار، كما لا يسمح لأفراد الأسرة بالوجود في قاعات الانتظار بمراكز الاختبار، مع ضرورة التزام الطلبة والكوادر التعليمية بالتباعد الجسدي، بمسافة مترين بين كل طالب وأي شخص آخر، ولابد من مغادرة الطالب مركز الاختبار فور انتهائه من أداء الاختبار، ولن يُسمح له بالانتظار في المركز.

ويلتزم الطالب بإحضار أدواته الشخصية اللازمة لأداء الاختبار، منها: الآلة الحاسبة في اختبار الرياضيات والفيزياء، لأن المركز لن يوفر هذه الآلات للطلبة، مع ضرورة أن يقلل الطالب المقتنيات التي يحضرها إلى المركز، ويكتفي بالمقتنيات الأساسية.

وحول السياسات المتبعة في تطبيق الاختبار، أوضح الدليل أنه لن يسمح للطالب المتأخر بدخول مراكز الاختبار بعد مرور 30 دقيقة من بدء الاختبار، ويسجل «غياباً» في هذه المادة، وإذا تعذر حضور الطالب لأي اختبار لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (المرض أو طارئ عائلي)، وفي هذه الحالة يتوجب عليه رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، موضحاً سبب غيابه تفصيلياً، مع إرفاق تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي ومصدق من وزارة الصحة، وستتم مراجعة طلبه، وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر فقط وانطباق الشروط.

مواعيد «إمسات»

أفاد دليل الطالب لتطبيق اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، أثناء جائحة «كوفيد-19»، بأن مواعيد جلسات أداء الاختبار، على مدار العام الدراسي الجاري، تتوزع على موعد واحد في 24 من شهر أكتوبر الجاري، وموعدين يومَيْ (7 و21) من شهر نوفمبر المقبل، وموعدين يومَيْ (16 و30) من يناير المقبل، وموعدين يومَيْ (13 و27) من فبراير المقبل، وموعدين يومَيْ (13 و27) من مارس المقبل، وموعد واحد يوم 29 من مايو المقبل، وموعدين يومَيْ (5 و12) من يونيو المقبل.

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