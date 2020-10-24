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الامارات | 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وحالة وفاة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 120 ألفاً و351 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1563 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 122 ألفاً و273 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 475 حالة.

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وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء للمصابين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1704 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 115 ألفاً و68 حالة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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