الامارات | في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، بأن الوزارة تسعى، بالتعاون مع شركائها في مختلف القطاعات، إلى ضمان توفير أدوات التعلم الذكي لكل طالب وطالبة في الدولة.

وأشارت، خلال مشاركتها في اجتماع «اليونسكو»، أخيراً، الذي تناول الحديث عن عودة دوام المدارس بالدول العربية، في ظل جائحة «كورونا»، إلى أن نسبة استخدام نظام «التعلم الذكي» في مختلف المراحل الدراسية تراوح بين 95 و99%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news