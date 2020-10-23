الامارات | محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم في 3 نوفمبر المقبل عند الـ 11 صباحاً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم في 3 نوفمبر المقبل عند الـ 11 صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المواطنين والمؤسسات والوزارات، إلى إحياء مناسبة رفع العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر المقبل في وقت واحد هو الـ11 صباحاً، تعبيراً عن وحدة البيت الإماراتي، ووحدة المصير.

نائب رئيس الدولة: «العَلَم رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال سموه في تغريدة نشرها أمس على «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد لدولة الإمارات العربية المتحدة. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في 3 نوفمبر، الحادية عشرة صباحاً، في وقت واحد، وبقلب نابض.. لنعبر عن توحد بيتنا ووحدة مصيرنا».

Advertisements

وتمثل مبادرة «يوم العلم» مناسبة وطنية متجددة، يحتفل بها شعب الإمارات من المواطنين والمقيمين، سنوياً، تزامناً مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم في الثالث من نوفمبر 2004.

وتعكس مبادرة يوم العلم ثقافة احترام العلم، وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة، ووحدتها، إضافة إلى كونه رمزاً للوطن والانتماء له.

كما تسهم المناسبة في ربط أفراد المجتمع في نشاط مجتمعي مشترك، يؤكد وحدة الجهود لخدمة الإمارات ورفع رايتها، ما يعزز الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، ويؤكد صدق ولائهم وانتمائهم للقيادة والوطن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news