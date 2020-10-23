الامارات | اقتصادية دبي: 1554 منشأة ملتزمة بالتدابير الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي: 1554 منشأة ملتزمة بالتدابير الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، حملاتها وجولاتها الرقابية في مختلف الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، لتشمل 1567 منشأة متنوعة، وذلك لضمان التزام الأنشطة التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وبلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 1554 منشأة، فيما أصدرت فرق التفتيش الميداني ثلاث مخالفات لمنشآت تمارس نشاط تجارة لوازم التدخين، وتجارة الهدايا، وذلك في منطقة هور العنز، وذلك بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

كما تم التنبيه على 10 منشآت أخرى، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف التوعية بضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم، وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء.

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وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط فيها.

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