الامارات | «بلدية دبي» تغلق صالونين وتخالف 8 لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق صالونين وتخالف 8 لعدم الالتزام بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي، أول من أمس، صالونَي تجميل، وخالفت ثماني مؤسسات، لعدم التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وحذّرت 78 أخرى، خلال 2438 زيارة تفتيشية نفذها مفتشو البلدية.

وأفادت البلدية بأن نسبة التزام المؤسسات بلغت 96% من إجمالي المؤسسات التي خضعت للتفتيش، بواقع 2350 مؤسسة، مشددة على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، لتكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين دورياً، خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول.

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ولفتت البلدية إلى أنها رصدت التزاماً كبيراً من معظم المؤسسات بالإجراءات والاشتراطات التي وضعتها لمواجهة «كوفيد-19»، خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالأشهر الماضية، وأرجعت السبب إلى زيادة الحملات والزيارات التفتيشية التي يجريها مفتشو البلدية.

- البلدية فرضت اشتراطات على المؤسسات في دبي.

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