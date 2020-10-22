الامارات | الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة و لمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة و ذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها لاحقا.

وقد وقع مذكرة التفاهم من قبل دولة الإمارات عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل سعادة شلومو مور- يوسف المدير العام لسلطة السكان و الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

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وقال عمر غباش بهذه المناسبة: "إن دخول المذكرة حيز التنفيذ سيتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة".. مشيرا إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات و فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين و التي تفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة و التجارة و الاستثمار و غيرها و يعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

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