الامارات | الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً،وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و توضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 08:38 و الجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والمد الثاني عند الساعة 04:00 و الجزر الاول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 22 70 20 دبــي 35 23 65 15 الشارقة 36 19 60 15 عجمان 35 18 70 20 أم القيوين 35 15 60 15 رأس الخيمة 36 14 65 10 الفجيرة 35 22 45 10 العين 36 22 35 10 ليوا 36 20 90 20 الرويس 34 25 75 35 السلع 34 25 80 35 دلما 37 28 80 40 طنب الكبرى 35 25 70 30 طنب الصغرى 35 25 70 30 أبو موسى 35 25 70 30

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