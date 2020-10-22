الامارات | الخميس المقبل عطلة المولد النبوي الشريف في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل عطلة المولد النبوي الشريف في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الخميس المقبل 25 أكتوبر الجاري، وذلك تماشيا مع التعميم الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، مع مراعاة الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعية عملها ترتيبات خاصة.

وأوضحت الدائرة في تعميم للجهات الحكومية أنها ترفع في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، وإلى ولي عهده الأمين وإلى جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة وشعب الإمارات سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.

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