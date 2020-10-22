الامارات | بدء التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي في دبي.. والتعرفة تبدأ بـ 3 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي في دبي.. والتعرفة تبدأ بـ 3 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة تنفيذي إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي حسين البنا ل "الامارات اليوم" عن موعد البدء بالتشغيل التجريبي لقيادة السكوتر الكهربائي في 5 مناطق في مدينة دبي بتعرفة تبدأ ب 3 درهم، معلنا ان التشغيل سيبدأ الاثنين المقبل الموافق 26 أكتوبر ، وذلك من قبل 5 شركات تم اختيارها عبر مناقصة، وستلتزم بتطبيق الاشتراطات والمعايير المنظمة حاليا لعملية التشغيل التجريبي والتي ستستمر لمدة عام ، على أن يتم تحديد الخطة المستقبلية لنشاط السكوتر الكهربائي وفقا لنتائج ومعطيات المرحلة التجريبية ، وفقا ل البنا.

وأكد البنا ان البدء بتنفيذ مشروع التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي يأتي في إطار التزام الهيئة بتوجهات القيادة الرشيدة لجعل مدينة دبي، مدينة صديقة للبيئة، وذلك بتوفير وسائل نقل متعددة ومرنة وصديقة للبيئة، تعزز استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث تساهم هذه الوسائل في مساعدة السكان على الوصول الى مواقع وسائل المواصلات العامة كما تشجعهم على اختيار وسائل صحية وصديقة خلال التنقل.

وفي رده على سؤال حول أهم القوانين المنظمة لقيادة السكوتر الكهربائي بما يكفل السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، قال البنا، انه يتم حاليا الالتزام بالقرار الاداري رقم 208 لسنة 2020، الذي يحدد المتطلبات الفنية لاستخدام السكوتر الكهربائي والتزامات قائدها في المناطق المسموح فيها في امارة دبي، كما يعرّف السكوتر الكهربائي، ويضع شروط لممارسة نشاط تأجير السكوتر الكهربائي، حيث لا يمكن لأي شركة ان تعمل بالنشاط بدون ان يتم ترخصيها من قبل الجهات المعنية والتأكد من التزامها بالشروط والقوانين.

وأكد ان نشاط تأجير وتشغيل السكوتر الكهربائي هو نشاط يتبع الأنشطة التي يجب ان تحصل على موافقة وترخيص من قبل مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتابع ان العمل جاري على تطوير قانون موسع ينظم أنشطة وسائل النقل الصديقة للبيئة والمعززة لنظام التنقل المرن في امارة دبي والتي تشمل الدراجات الكهربائية والهوائية والسكوتر الكهربائي وغيرها من وسائل التنقل المرن.

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وشدد البنا على ضرورة التزام سائقي السكوتر الكهربائي بقوانين السلامة العامة المشار اليها في كل من قانون السير والمروري وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2015، والذي على اساسهما يتم فرض غرامات وعقوبات على غير الملتزمين من الافراد والشركات بالشروط المطبقة في قيادة وتشغيل السكوتر الكهربائي.

وشرح البنا أن هناك مواقع لتأجير السكوتر في 5 مناطق في دبي تتضمن بوليفارد محمد بن راشد، ومدينة دبي للإنترنت، وشارع الثاني من ديسمبر، والرقة، وأبراج بحيرات جميرا، لافتا الى انه تم اختيار هذه المناطق وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.

وأكد البنا أن السماح بقيادة السكوتر الكهربائي في المناطق التي حددت ضمن التشغيل التجريبي، تقتصر على القيادة على الأرصفة وفي مواقع محددة ضمن تلك المناطق ووفق لاشتراطات السلامة التي حددتها الهيئة.

وتشمل الشركات التي تم السماح لها بممارسة نشاط تأجير السكوتر الكهربائي 3 شركات عالمية هي شركة كريم، و تير Teer ، ولايم Lime، بالإضافة الى شركتين محليتين هما Skurtt , Arnab، موضحا ان تعرفة فتح العداد ستبدأ من 3 دراهم

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